ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Today is the second solar eclipse of the year
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (NASA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 10:14 AM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ ਰਾਤ 10:59 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:32 ਵਜੇ IST ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੈ? - 21 ਸਤੰਬਰ, 2025।

  1. ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:59 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 3:22 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? - ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
  3. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੋਂ।
  4. ਕੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ? - ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? - ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਜੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਲਾ, ਮਿਥੁਨ, ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ

  • ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।
  • ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੇਰਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਸ਼ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਓ; ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰ "ਓਮ ਹਰੇਮ ਘਰਿਣੀ ਸੂਰਿਆ ਆਦਿਤਿਆ: ਸ਼੍ਰੀਮ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

