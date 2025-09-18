ETV Bharat / bharat

ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ,ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

HOROSCOPE 18 SEPTEMBER 2025
ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 6:37 AM IST

5 Min Read
ਮੇਸ਼- ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਹੈ।

ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਗਲਤ ਬਹਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਾਭ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਦਲਾਲੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

