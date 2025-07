ETV Bharat / bharat

ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ, ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਸਭ ਕੀਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ! - THREE YEARS OLD TRIPTI

ਸਿਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖ ਕੇ... ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 24, 2025 at 9:20 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 11:33 AM IST 4 Min Read

ਬਿਹਾਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੌਟਿਲਯ ਪੰਡਿਤ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 'ਮਿੰਨੀ ਗੂਗਲ' ਜਾਂ 'ਗੂਗਲ ਬੁਆਏ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤ੍ਰੀਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ... (ETV Bharat) ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਮਰੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੀਪਤੀ ਤ੍ਰੀਪਤੀ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਤ੍ਰੀਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਰੇਣੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ।

Last Updated : July 24, 2025 at 11:33 AM IST