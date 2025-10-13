ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
Published : October 13, 2025 at 2:22 PM IST
ਕੋਲਮ (ਕੇਰਲ): ਨੇਦੁਵਾਥੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੇਦੁਵਾਥੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਰਚਨਾ (33) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਟਾਰੱਕਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਟਿੰਗਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਨੀ ਐਸ. ਕੁਮਾਰ (36) ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (22) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਰਚਨਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੂਹ ਲਗਭਗ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਕੋਟਾਰੱਕਰਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਨੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੂਹ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।"
ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਚਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਲਮ, ਕੁੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾਰੱਕਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਚਨਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।"
ਸ਼ਰਾਬ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਵਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।" ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।