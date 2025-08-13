ਪਟਨਾ/ਅਰਵਾਲ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਲੀਗੰਜ ਦੇ ਕਲੇਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮਸਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ:
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਦੇ ਖਿਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਬਾਬੂ ਮਹਾਤੋ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?:
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਨਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਲਿੱਟੀ ਚੋਖਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿੱਟੀ ਚੋਖਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਪਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ।'
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਗੰਜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਪੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, 3 ਸਾਲਾ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, 6 ਸਾਲਾ ਨਿਧੀ ਕੁਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਹਨ ਠਾਕੁਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਨ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮੀਰਾ ਦੇਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਲੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
