ETV Bharat / bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ NH 'ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ - TAKOLI TOLL PLAZA SHUT DOWN

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

This toll plaza on Chandigarh-Manali NH closed, DC issued orders
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ NH 'ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

ਮੰਡੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਕੋਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

This toll plaza on Chandigarh-Manali NH closed, DC issued orders
DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat)

ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੰਡੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਕੋਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

This toll plaza on Chandigarh-Manali NH closed, DC issued orders
DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (Etv Bharat)

ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ NH ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾCHANDIGARH MANALI NHTAKOLI TOLL PLAZATAKOLI TOLL PLAZA SHUT DOWN

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E20 Fuel ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ?

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ 36 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਹੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.