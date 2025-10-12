ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,912 ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,508, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 9,1720, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8,152 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 7,349 ਹਨ

ONE LAKH SINGLE TEACHER SCHOOLS
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 104,125 ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,376,769 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ - ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਹਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਗ੍ਰੇਡ 1-5) 'ਤੇ ਹਰ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਗ੍ਰੇਡ 6-8) 'ਤੇ ਹਰ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਵਿੱਚ 118,190 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 110,971 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,912 ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9,508, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 9,1720, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8,152, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 7,349, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 7,217, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,217, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 6,482, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6,117, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5,973 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 5,001 ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਲੱਦਾਖ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ

ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 624,327 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ 436,480 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 235,494 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 229,095 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ 223,142 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 197,113 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 172,071 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,222 ਅਤੇ 808 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59, 70, 73 ਅਤੇ 82 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

