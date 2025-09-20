ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 1948 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ
ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ।
ਅਲਵਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲਵਰ ਦੀ ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਖੱਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ 1948 ਵਿੱਚ ਅਲਵਰ ਦੇ ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 77 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਮਲੀਲਾ
ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਖੱਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲਵਰ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਡਾਮਰ ਢੋਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਛੋਟੇ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਟੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਥੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ
ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਖੱਤਰੀ ਅੱਜ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਯੂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਲਈ ਰਿਹਰਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੱਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਾਦੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਇੱਕ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 77 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੀਕਿਸ਼ਨ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਗਦ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੋਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਤੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
