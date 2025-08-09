ਮੇਸ਼- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੌਰਸ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
ਕਰਕ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੰਘ- ਚੰਦਰਮਾ 09 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।
ਤੁਲਾ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਧਨੁ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਮਕਰ- ਚੰਦਰਮਾ 09 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੰਭ- ਚੰਦਰਮਾ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨ- ਚੰਦਰਮਾ 09 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ।