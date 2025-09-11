ETV Bharat / bharat

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

11 SEPTEMBER 2025 HOROSCOPE
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 6:17 AM IST

6 Min Read
ਮੇਖ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਰਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਰਕ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਾ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ। ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਧਨੁ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ।

ਮਕਰ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੁੰਭ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲHOROSCOPEਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲਰਾਸ਼ੀਫਲ ਜਾਣੋ11 SEPTEMBER 2025 HOROSCOPE

