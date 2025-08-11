ETV Bharat / bharat

ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਖਤਮ ! - DEAD BODY ON BIKE

ਜਬਲਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

DEAD BODY ON BIKE
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤੀ (ETV BHARAT)
ਨਾਗਪੁਰ: ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ:

ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਲਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਵਲਾਪਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੋਰਫਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗਿਆਰਸੀ ਯਾਦਵ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ?

ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਸ਼ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ-ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੇਵਲਾਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਾਡੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

"ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" - ਹਰਸ਼ ਪੋਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨਾਗਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:

ਅਮਿਤ ਯਾਦਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਓਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾਡੀ ਨੇੜੇ ਲੋਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਮਿਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲੋਨਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਵਲਾਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

