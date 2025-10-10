ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੌਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਖਾਲੀ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੌਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਖਾਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
ਓਸਲੋ: ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
'ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ'
ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਮਰਥਕ'
ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਰਗਨ ਵਾਟਨੇ ਫ੍ਰਾਈਡਨੇਸ ਨੇ ਮਚਾਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸਮਰਥਕ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ "ਵਧ ਰਹੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਰਗਨ ਵਾਟਨੇ ਫ੍ਰਾਈਡਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
'ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ'
ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ' ਲਈ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਰਾ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮਾਰਾ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਇੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਮਾਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੀਨਾ ਪੈਰਿਸਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਨਰੀਕ ਮਚਾਡੋ ਜ਼ੁਲੋਆਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ।
'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ'
ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਐਂਡਰੇਸ ਬੇਲੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟੋ ਡੀ ਐਸਟਿਊਡੀਓਸ ਸੁਪੀਰੀਓਰਸ ਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸੀਓਨ (IESA) ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਚਾਡੋ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ'
ਮਾਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵੈਂਟੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਚਾਡੋ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਲੋਚਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।