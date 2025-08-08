Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਪੀੜਤ, ਟੈਲੀ ਮਾਨਸ ਬਣਿਆ ਹੱਲ - INDIA SUICIDE STATISTICS 2025

ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

INDIA SUICIDE STATISTICS 2025
INDIA SUICIDE STATISTICS 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,34,957 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2021: 1,64,033 ਮਾਮਲੇ

2022: 1,70,924 ਮਾਮਲੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਾੜਾ 70 ਤੋਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

  • ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14416 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ)
  • 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
  • ਅੱਜ ਤੱਕ 24,52,479 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਚੇਨੱਈ(104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 2,48,988 ਕਾਲਾਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ1,61,477 ਕਾਲਾਂ
ਬਰੇਲੀ1,43,951 ਕਾਲਾਂ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ" ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

  • ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
  • ਟੈਲੀਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
  • ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
2021 13,644 ਮਾਮਲੇ
2022 14,478 ਮਾਮਲੇ

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ

  • ਕਰਨਾਟਕ: 2021 ਵਿੱਚ 1,788 → 2022 ਵਿੱਚ 2,375
  • ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 1,663 → 1,744
  • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 1,479 → 1,258
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 1,342 → 1,296

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,34,957 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2021: 1,64,033 ਮਾਮਲੇ

2022: 1,70,924 ਮਾਮਲੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ: ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਾੜਾ 70 ਤੋਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

  • ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14416 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ)
  • 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
  • ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
  • ਅੱਜ ਤੱਕ 24,52,479 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਚੇਨੱਈ(104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 2,48,988 ਕਾਲਾਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ1,61,477 ਕਾਲਾਂ
ਬਰੇਲੀ1,43,951 ਕਾਲਾਂ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ" ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

  • ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
  • ਟੈਲੀਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
  • ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
2021 13,644 ਮਾਮਲੇ
2022 14,478 ਮਾਮਲੇ

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ

  • ਕਰਨਾਟਕ: 2021 ਵਿੱਚ 1,788 → 2022 ਵਿੱਚ 2,375
  • ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 1,663 → 1,744
  • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 1,479 → 1,258
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 1,342 → 1,296

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MENTAL HEALTH HELPLINE 14416GOVERNMENT MENTAL HEALTH HELPLINETELE MANAS APPਟੈਲੀ ਮਾਨਸINDIA SUICIDE STATISTICS 2025

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.