ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ, ਦੇਖੋ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

Published : September 2, 2025 at 6:55 PM IST

ਪਟਨਾ: 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਸੇਤੂ ਯਾਨੀ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਤੇਜਸਵੀ

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਂਸ ਸਟੈੱਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜਸਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤੀ ਸਮਾਂ @ ਪਟਨਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ

ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਛੋਟੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ "ਲਾਲੂ ਬੀਨਾ ਚਾਲੂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾ ਹੂਈ" ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਪਥ (ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।

'ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ'

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

