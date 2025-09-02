ਪਟਨਾ: 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਸੇਤੂ ਯਾਨੀ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Lalu_ Bina_chalu_E_Bihar_Na_hoe💕 pic.twitter.com/qQk89dpgVy— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਤੇਜਸਵੀ
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਂਸ ਸਟੈੱਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜਸਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਤੀ ਸਮਾਂ @ ਪਟਨਾ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ
Mama - Bhanja Fun Unlimited at Patna Marine drive pic.twitter.com/P6InPRrZbQ— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਛੋਟੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ "ਲਾਲੂ ਬੀਨਾ ਚਾਲੂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਨਾ ਹੂਈ" ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜੇਪੀ ਗੰਗਾ ਪਥ (ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ।
सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
भांजा है अपने मामा जी की जान pic.twitter.com/1fj3gbAyyY
'ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ'
ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਜਸਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
दिल तो बच्चा ही है जी ... मस्ती टाइम @ पटना मरीन ड्राइव— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
@iHrithik pic.twitter.com/TxelXmsSPb
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
आभार बिहार! pic.twitter.com/CA9o00eljH— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 1, 2025
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं , युवा तेजस्वी की अगुवाई में बढ़ता बिहार चाहते हैं ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 2, 2025
युवाओं के साथ अनौपचारिक संवाद से उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्राप्त होता है और एक नयी ऊर्जा का संचार होता .. युवा नेतृत्व, नयी सोच के साथ ही आगे बढ़ेगा बिहार.. pic.twitter.com/nCAFPfirZI
ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चले।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 2, 2025
रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए।
हम सब सहजता, सरलता और… pic.twitter.com/buNCqKnA3G