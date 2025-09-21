ETV Bharat / bharat

ਗੁੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

teaching children by making talking dolls
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ, ਸਿਲੋਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

taling puppet teaching students
ਗੁੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਬੱਚੇ (ETV Bharat)

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

teaching children by making talking dolls
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat)

ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। 2009 ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ।

2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 'ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 71 ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

puppet teaching students
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ (ETV Bharat)

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ

ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। 2018 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

talking puppet
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat)

ਅੱਜ, ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ, ਸਿਲੋਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਿਰਲਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

EDUCATION AWARENESSਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾMAHARASHTRA NEWSPUNJABI NEWSCHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR SCHOOL

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

