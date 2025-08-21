ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਵੇਰੇ 9.45 ਵਜੇ ਕੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਏਐਸਪੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਸਤੌਲ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟਿਫਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਆਇਆ। -ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਖੋਲ ਮਿਲਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। -ਅਭੈ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ
ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ- ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।