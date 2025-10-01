ETV Bharat / bharat

Karur Stampede: TVK ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

TVK LEADER VIJAY
ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਥਿਆਜ਼ਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪੌਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਪੁਸੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ।

ਕਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਦੜ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਵੀਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸੀ ਆਨੰਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਟੀਆਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਰੂਰ ਟੀਵੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਥਿਆਜ਼ਗਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਵੀਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

KARUR STAMPEDEVIJAY CAMPAIGN IN TAMIL NADUTAMIL NADUTVK POSTPONES VIJAY CAMPAIGNTVK LEADER VIJAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.