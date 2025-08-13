ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਸਥਿਤ ਮਨੋਨਮਨੀਅਮ ਸੁੰਦਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੀਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਮਨੋਨਮਨੀਅਮ ਸੁੰਦਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੋਨਮਨੀਅਮ ਸੁੰਦਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 32ਵਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ VOC ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 104 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 37,376 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 759 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ'
ਜੀਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।"
'ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ, ਨਾਗਰਕੋਇਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਪਕੋ ਕਾਲਜ, ਸ਼ਿਵਾਕਾਸੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਮਨੋਨਮਨੀਅਮ ਸੁੰਦਰਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ (ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।