ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਰੱਖੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਜੋਤਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਓਹਾਰ:
ਜੋਤੀਸ਼ਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਦਯਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '9 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 5:47 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਸਵੇਰੇ 4:22 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਜੀਤ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ 12:16 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:52 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਪੂਜਨ ਵਿਧੀ ?
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਓ। ਇਸ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ, ਰੋਲੀ, ਅਕਸ਼ਤ, ਆਰਤੀ ਲਈ ਦੀਵਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ ਲਗਾਓ, ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਾ ਰੱਖੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆਓ। ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰੋ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੰਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।