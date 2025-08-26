ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ'
ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੇਦਰਦ ਪਤੀ ਨੇੜਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
'ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ'
ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ।
'ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੁਕੜੇ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ'
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰ ਲਈ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪਸਿੰਘਰਾਮ ਅਤੇ ਬੋਡੂਪਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।
'ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਦੀਪੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਦੀਪੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਸਸਕਾਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (DRF) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮੂਸੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।