ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, 2013 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, 2013 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
Published : September 26, 2025 at 10:06 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਦਿਲਸੁਖਨਗਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 131 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਦਉੱਲਾ ਅਖਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
21 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲਸੁਖਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਖਤਰ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿਦੀਬਾਪਾ ਉਰਫ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਵਕਾਸ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਖਤਰ ਉਰਫ ਹੱਦੀ, ਤਹਿਸੀਨ ਅਖਤਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ, ਅਤੇ ਅਜਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 14 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਦੀ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਟਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 2008 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ; 2010 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ; 2011 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ; ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।