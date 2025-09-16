"ਕੂੜਾ ਲਿਆਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪਾਓ", 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾ...
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ।
Published : September 16, 2025 at 4:56 PM IST
ਹਰਿਆਣਾ/ਕਰਨਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੂੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਭੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ
ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਟੀਨ
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂਸਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 8 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਰਗਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ
ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਲੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।"
3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਹੈ ਖਾਣਾ
ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ
ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਸੁਮਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ 15 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਮਾਈ
ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।"
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ
ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਮਨ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਢ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।"
ਸੁਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਮਨ ਡਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।