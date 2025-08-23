ETV Bharat / bharat

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA (Etv Bharat)
Published : August 23, 2025 at 9:41 PM IST

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਆਗਰਾ: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਕਈਆ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, 12 ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਗਰਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਰੁਕਈਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜੁਬਾਨੀ...

ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ (Etv Bharat)

'ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਓਰ ਆਰਿਫ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ'

ਇਹ ਦਰਦਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਗਰੇ ਏਤਮਾਦੁਦੌਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿਲਾਖਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 36 ਸਾਲਾ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਸਾਨੀ ਕਾ ਨਗਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਦਿਓਰ ਆਰਿਫ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਰਿਫ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਰੁਕਈਆ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ (Photo Credit; Rukaiya)

'ਆਰਿਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ'

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਿਫ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਿਫ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

'ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਰਾਤ'

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ 2002 ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਿਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਰੁਕਈਆ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ (Photo Credit; Rukaiya)

'ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ'

ਜਿਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਗਰਾ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

'ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ'

ਰੁਕਈਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੈਲਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ (Photo Credit; Rukaiya)

'ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ'

ਰੁਕਈਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਚਿਹਰੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

'ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ'

2010 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮਾਮੁਦ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁੱਡੂ ਉਰਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਸੈਲਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ (Photo Credit; Rukaiya)

'2016 ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਜ਼ ਹੈਂਗਆਊਟ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ'

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋਜ਼ ਹੈਂਗਆਊਟ ਕੈਫੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਵਿਦੇਸੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ (Photo Credit; Rukaiya)

ਕੈਫੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋਜ਼ ਹੈਂਗਆਊਟ ਕੈਫੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਏਡੀਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਡੀਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਆਰਿਫ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ'

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਏਤਮਾਦੁਦੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰਿਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ACID ATTACK SURVIVOR RUKAIYA
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰੁਕਈਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Photo Credit; Rukaiya)

'ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ'

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ।

ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੁਕਈਆ

ਰੁਕਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਾਂਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਪਰ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਏਡੀਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰਿਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਗਰਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕਈਆ ਵਰਗੀ

ਚਾਈਲਡਰੇਟਸ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਰੇਸ਼ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਈਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।

