ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਹੀਆ, ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
Published : September 12, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 8:44 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਉਡਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਚਾਰੂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
SpiceJet's Q400 plane's wheel falls off after take-off from Kandla airport; aircraft makes emergency landing at Mumbai airport: Sources— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
'ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ'
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਮਆਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਸੀਐਸਐਮਆਈਏ) 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ 27 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
On September 12, an outer wheel of a SpiceJet Q400 aircraft operating from Kandla to Mumbai was found at the runway after take-off. The aircraft continued its journey to Mumbai and landed safely. Following a smooth landing, the aircraft taxied to the terminal under its own power,…— ANI (@ANI) September 12, 2025
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਹੀਆ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਗਏ।"