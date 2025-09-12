ETV Bharat / bharat

ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਹੀਆ, ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

SPICEJET PLANE WHEEL FALLS
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਿਆ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 8:15 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:44 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਬੰਬਾਰਡੀਅਰ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 75 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਉਡਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਚਾਰੂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ'

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਮਆਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਸੀਐਸਐਮਆਈਏ) 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ 27 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ Q400 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਹੀਆ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਗਏ।"

