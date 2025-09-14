EXPALINER: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਬੇਹਦ ਹੀ ਖਾਸ, ਜਾਣੋ 'ਕਪਿਧਵਜ' ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ।
Published : September 14, 2025 at 3:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿਸਟੂ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਫੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ...
ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ (SMV) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ATOR N1200 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਭਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ "ਕਪਿਧਵਜ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼, ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਕਪਿਧਵਜ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ
"ਕਪਿਧਵਜ" ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਪਿ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਧਵਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਝੰਡਾ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਪਿਧਵਾਜ" ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਨਾਮ "ਕਪਿਧਵਜ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਕਪਿਧਵਜ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਫੌਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕਪਿਧਵਜ ਵਲੋਂ, ਸਿਆਚਿਨ, ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ "ਕਪਿਧਵਜ"
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ "ਕਪਿਧਵਜ" ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ "ਕਪਿਧਵਜ" ਨਾਮਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ (SMV) ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿਸਟੂ ਨੇ JSW ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ JSW ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।"
"ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।"
- ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, JSW ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ
"ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਣਾਈ"
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ , "ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।"
ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਣ
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀਆਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।"
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਰਡਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ JSW Gecko Motors ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 270 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ"
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ NDRF ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ NDRF ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਬੋਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 270 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
- ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, JSW ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ
"ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਅੱਜ ਫੌਜ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ JSW ਗੀਕੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ (special mobility vehicle) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ, ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਪਹਾੜ, ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲ, ਪੱਥਰੀਲੇ ਰਸਤੇ, ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਇਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ, JSW
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਹੀਕਲ
ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੌਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 327 ਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਜਣ 55 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵਾਹਨ
ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਹਨ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ।
- ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ, JSW
ਅਸੀਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ"
ਯੋਗੇਸ਼ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 120 ਵਾਹਨ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।