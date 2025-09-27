ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਦਹਿਨ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਦਹਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 27, 2025 at 8:38 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਇੰਦੌਰ: ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਹਨੀਮੂਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ 'ਪੌਰੁਸ਼ ਸੰਸਥਾ' ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੋਨਮ ਸਮੇਤ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ
ਕੱਲ੍ਹ, ਪੌਰੁਸ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇੰਦੌਰ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਬਲੂ ਡਰੱਮ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਸਕਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਾਮ "ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਦਹਿਨ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 11 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਤਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।