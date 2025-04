ETV Bharat / bharat

ਯੁਪੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਪਤੱਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ - PUJARI CONFESSION MURDER JOURNALIST

ਯੁਪੀ ਦੇ ਪੂਜਾਰੀ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਪਤੱਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ-ਇਕ ਗੱਲ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : April 12, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:23 AM IST 2 Min Read

ਸੀਤਾਪੁਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਜਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਪਤੱਰਕਾਰ ਉਕਤ ਪੂਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ (ਬੱਚੇ) ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ।

