ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਨ, ਪੁੰਛ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ - PAKISTANI SHELLING

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ( ETV Bharat )

ਜੰਮੂ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਓਫ ਕੰਟਰੋਲ (LoC) ਨੇੜੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜ਼ੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 13 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 59 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੋੜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਰੂਸਾ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਲਾਨੀ ਚੱਕਥਾਰੂ ਤੋਂ ਪੁੰਛ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ

