ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੁੱਬੀ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੁੜੀਆ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਹਿਸਾਰ ਘੱਗਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ।
Published : September 6, 2025 at 9:26 PM IST
ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੜੀਆ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਮੋਡੀਆ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਘੱਗਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਾੜ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ।
ਦਰਜਨਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਜਨਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀਏ।" ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਗਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਚਲਾਏਗੀ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 12 ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਅਭਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ
ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।