ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾ; ਕਿਹਾ - ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ - RAJ KUNDRA SAINT PREMANAND

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

SHILPA SHETTY HUSBAND RAJ KUNDRA
SHILPA SHETTY HUSBAND RAJ KUNDRA (Photo Credit; Kelly Kunj Ashram)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read

ਮਥੁਰਾ: ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਲੀ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਿਆ।

ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਾਂਗਾ।

ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਧਾ-ਰਾਧਾ... ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੁੱਟੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਥੁਰਾ: ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਲੀ ਕੁੰਜ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਿਆ।

ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਾਂਗਾ।

ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਧਾ-ਰਾਧਾ... ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੁੱਟੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SHILPA SHETTY HUSBAND RAJ KUNDRASAINT PREMANANDMATHURA VRINDAVAN NEWSਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜRAJ KUNDRA SAINT PREMANAND

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ 'Eyebrow Threading' ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.