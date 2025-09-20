ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਧਨ ਲਾਭ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Shardiya Navratri 2025
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨਵਰਾਤਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਨੂੰ ਘਾਟ ਸਥਾਨਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ-

  1. ਮੇਸ਼- ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਸਿੰਘ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  3. ਧਨੁ- ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

