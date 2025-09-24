ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਲਗਾਓ ਇਹ ਭੋਗ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ।
Published : September 24, 2025 at 4:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ, ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ। ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ, ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
- ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
- ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਲਈ ਭੋਗ
- ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲਪੁਆ, ਪੇਠਾ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਪੀਲਾ, ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਠਾ (ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ) ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪੇਠੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਲਪੂਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਮੰਤਰ
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰ "ਓਮ ਏਨ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਮ ਕੁਸ਼ਮਾਂਦਾਯੈ ਨਮਹ" ਅਤੇ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਰੂਪਂ ਸੰਸਥਿਤਾ।
ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
108 ਵਾਰ ਕਰੋ - "ਓਮ ਏਨ ਹ੍ਰੀਮ ਕ੍ਲੀਮ ਕੁਸ਼ਮਾਂਦਾਯੈ ਨਮ"
ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ
ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਮਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।