ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਦੀਂਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ।
Published : September 30, 2025 at 11:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ (30 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਰੂਪ, ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਇਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ, ਚੰਦਨ, ਅਟੁੱਟ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਧੂਪ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਨਾਰੀਅਲ, ਪੂਰੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਗ
ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਨਾਰੀਅਲ ਬਰਫ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਾਰੀਅਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:31 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:06 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜਨ ਮੁਹੂਰਤਾ:
- ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 4:37 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:25 ਵਜੇ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਉੱਤਮ)
- ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਹੂਰਤਾ: ਸਵੇਰੇ 11:47 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਤੱਕ
- ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ ਮੰਤਰ
ॐ ਓਮ ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ
ਉਸਤਤ ਮੰਤਰ
ਸ਼੍ਵੇਤੇ ਵ੍ਰੁਸ਼ੇ ਸਮਰੁਧਾ ਸ਼੍ਵੇਤਾਮ੍ਬਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਚਿਹ ।
ਮਹਾਗੌਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਦ੍ਯਾਨਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਮੋਦਾਦਾ ।