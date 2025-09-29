ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋਂ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭੋਗ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਗ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 7:32 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ (29 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  • ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠੋ।
  • ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
  • ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕੋ।
  • ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੁੜਹਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਆਦਿ ਭੇਂਟ ਕਰੋ।
  • ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ।
  • ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਗ

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

  • ਪੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤ: ਤੜਕੇ 4:37 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:25 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 11:47 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਗੋਧੂਲਿ ਮੁਹੂਰਤ: ਸ਼ਾਮ 06:09 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 06:33 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ: ਰਾਤ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ 01:01 ਵਜੇ ਤੱਕ (30 ਸਤੰਬਰ)

ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਮੰਤਰ

ਓਮ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

ਓਮ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਯੈ ਵੀਚੈ ਓਮ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀ ਦੈਵ੍ਯੈ ਨਮਃ

ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀ ਰੂਪਂ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ਨਮਸ੍ਤੇਸਾਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸਾਯੈ ਨਮਸ੍ਤੇਸਾਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।]

