ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ: ਇੰਝ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲਦ ਬਣਨਗੇ ਯੋਗ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ। ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਓ।

Maa Katyayani puja vidhi
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:22 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਤਿਆਯਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਯਨੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  • ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ।
  • ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
  • ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
  • ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਤਆਯਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
  • ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਤਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਤਆਯਨੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  • ਮਾਂ ਕਾਤਆਯਨੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਮਿਠਾਈ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  • ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।
  • ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।

ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ: ਦੇਵੀ ਕਾਤਆਯਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਅਭਯ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਕਾਤਆਯਨੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਕਾਤਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਤਆਯਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

  • ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 4:53 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:41 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ: ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:53 ਵਜੇ ਤੱਕ
  • ਵਿਜੇ ਮੁਹੂਰਤ: ਦੁਪਹਿਰ 2:29 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:17 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਮਾਂ ਕਾਤਆਯਨੀ ਮੰਤਰ

"ਓਮ ਦੇਵੀ ਕਾਤਯਾਨ੍ਯੈ ਨਮ." ਅਤੇ "ਯ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਮਾਂ ਕਾਤਯਾਨਿ ਰੂਪੇਣ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ।

ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯੇ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਯ ਨਮੋ ਨਮਃ।"

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।]

Last Updated : September 28, 2025 at 8:22 AM IST

