Shardiya Navratri 2025: ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ।
Published : September 26, 2025 at 9:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵੀ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ, ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ।
- ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ, ਕੁਮਕੁਮ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
- ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।
ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ETV Bharat ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)