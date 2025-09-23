ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025: ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ? ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025: ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ? ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ।
Published : September 23, 2025 at 2:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਬਾਰੇ
ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਪਿਆ। ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਮਨਮੋਹਕ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਸਿੰਦੂਰ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਧੂਪ ਅਤੇ ਨੈਵੇਦ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੀਰ, ਇੱਕ ਪਕਵਾਨ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ।
- ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
- ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ।
ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ
- ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ
ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ (ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ) ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਇੱਕ ਬਾਘਣੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਹੱਥ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲੂ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੱਥ ਵਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ, ਫੁੱਲ, ਤੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਭਯ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ।