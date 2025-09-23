ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025: ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

Shardiya Navratri 2025 2nd day: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮਾਂ ਦਾ ਪਸਦੀਂਦ ਰੰਗ ਤੇ ਭੋਗ।

Shardiya Navratri 2025 2nd day
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ, ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  1. ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ।
  2. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
  3. ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ।
  4. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ।
  5. ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਟ, ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਾਓ।
  7. ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
  8. ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ।

ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦਾ ਪਸਦੀਂਦਾ ਰੰਗ

ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ੀ, ਖੀਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

  1. ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਸਵੇਰੇ 4:35 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:22 ਵਜੇ ਤੱਕ।
  2. ਅਭਿਜਿਤ ਮੁਹੂਰਤ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਸਵੇਰੇ 11:49 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:37 ਵਜੇ ਤੱਕ।
  3. ਵਿਜੇ ਮਹੂਰਤ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਦੁਪਹਿਰ 2:04 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3:03 ਵਜੇ ਤੱਕ।
  4. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2025, ਸਵੇਰੇ 7:06 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:51 ਵਜੇ ਤੱਕ।

ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਭ

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ, ਸਵਾਰਥ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮੰਡਲੂ ਫੜਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2ND DAYਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾMAA BRAHMACHARINI PUJA VIDHIBRAHMACHARINI PUJA VIDHI AND BHOGSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Apple ਵਲੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.