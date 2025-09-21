ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਰਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ

ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਰਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ
Shardiya Navratri 2025: 22 ਸਤੰਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਾਰ 9 ਨਹੀਂ 10 ਨਰਾਤੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤਰੀ?
Published : September 21, 2025 at 11:04 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵਰਾਤਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਜ ਵਾਹਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਲ, ਬਰਕਤ ਘਰ ਚ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਦਿਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਰਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨਰਾਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ
ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ 1 ਤਿਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਦੀ ਮੱਹਤਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਤਵ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਖੇਤਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ।
ਜੋ ਜੌਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ
ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪੂਜਾ
ਭਗਵਤੀ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਰਾਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ, ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
- 22 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ
- 23 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਣੀ
- 24 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ
- 25 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਚੰਦਰਘੰਟਾ
- 26 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ
- 27 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ
- 28 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ
- 29 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਕਾਲਰਾਤਰੀ
- 30 ਸਤੰਬਰ- ਮਾਂ ਸਿਧਿਦਾਤਰੀ
- 1 ਅਕਤੂਬਰ- ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ
ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
- ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ।
- ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੁਮਕੁਮ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।
- ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰੋ।
- ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਓ।
- ਪੂਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਓ।
ਸਭ ਲਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਰੂਰੀ
ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂਕਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।