ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ! ਹਵਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 30, 2025 at 7:49 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਵਰਾਤਰੀ 2025 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਨੌਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਪੰਡਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ
ਪਹਿਲਾ ਮਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 5:01 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:13 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਦੂਜਾ ਮਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 10:41 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:11 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਅਭਿਜਿਤ ਮਹੂਰਤ: ਸਵੇਰੇ 11:47 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪੰਡਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕੋ। ਅੰਬ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੋ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 108 ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਕੀ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਹਲਵਾ, ਛੋਲੇ, ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।"
ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਪੰਡਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਹਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਨ ਦੌਰਾਨ 108 ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਰਦੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਨੌਮੀ 'ਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਥ ਅਤੇ ਹਵਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।