ETV Bharat / bharat

ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

PANCHANG 6 OCTOBER 2025
ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 6:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਜਾਗਰ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵ੍ਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗਾ: ਵਿਕਾਸ
  • ਤਾਰਾਮੰਡਲ: ਪੂਰਵਭਾਦਰਪਦ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:32 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:22 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 05.27 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 06:14 ਵਜੇ (7 ਅਕਤੂਬਰ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:01 ਤੋਂ 09:30 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:58 ਤੋਂ 12:27 ਤੱਕ

ਇਹ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਭਾਦਰਪਦਾ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ 20 ਡਿਗਰੀ ਕੁੰਭ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਲੜਾਈਆਂ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:01 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀSHARAD PURNIMAਪੰਚਾਂਗਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗPANCHANG 6 OCTOBER 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਰ 2025, ਕੀਮਤ 9.99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੁਆਦੀ ਪਨੀਰ ਕਬਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.