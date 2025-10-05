ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਭਦਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਚਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਖੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ

ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਭਦਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਚਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਖੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ
ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਦਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 5, 2025 at 8:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ 2025 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਲਵਾ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੀਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਦਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਭਦਰਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਦਰਾ ਕਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10:53 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਲਦੀ) ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੀਰ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਲਦੀ) ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਖੀਰ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।