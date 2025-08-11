ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕੁੰਡੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਪਿਕਅੱਪ ਵੈਨ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪਲਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੰਡੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੰਡੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਠ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੇੜ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Pune, Maharashtra | Seven people were killed and several others injured when a pick-up van carrying women and children going to the Kundeshwar temple in Papalwadi village under the Mahalunge MIDC police station area fell 25-30 feet down a slope. The injured have been admitted to… pic.twitter.com/9b96R0KFeF— ANI (@ANI) August 11, 2025
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੜ, ਸੁਮਨ ਕਾਲੂਰਾਮ ਪਾਪੜ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਚੋਰਗੇ, ਮੰਡਾ ਕਾਨੀਫ ਦਾਰੇਕਰ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਦਾਰੇਕਰ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਸੰਭਾਜੀ ਚੋਰਗੇ, ਬਯਾਦਾਬਾਈ ਨਯਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾਰੇਕਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤਾਨਾਜੀ ਚੋਰਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੋੜਬੰਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਗਲਾ ਬੰਦਰ ਸਿਗਨਲ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਪੰਕਜ ਸ਼ਿਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ 28 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਂਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।