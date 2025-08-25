ETV Bharat / bharat

9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ - TRUCK AND A TRACTOR COLLISION

ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 60-65 ਲੋਕ ਸਨ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2025 at 12:50 PM IST

4 Min Read

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ: ਤੜਕੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਚ 34 'ਤੇ ਅਰਨੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੋਗਾਮਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਹਿਰਵੀਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 1.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ NH 34 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60-65 ਲੋਕ ਕਾਸਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ (etv bharat)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ 60-65 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ (etv bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੁਰਜਾ, ਸੀਐਚਸੀ ਜਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਮੁਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ 23 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰਠ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਰਠ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਯਸ਼ੋਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਲਾਨਿਧੀ ਨੈਥਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

1. ਈਯੂ ਬਾਬੂ (40 ਸਾਲ)

2. ਰਾਮਬੇਤੀ ਪਤਨੀ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ

3. ਚਾਂਦਨੀ (12)

4. ਘਨੀਰਾਮ (40 ਸਾਲ)

5. ਮੋਕਸ਼ੀ (40 ਸਾਲ)

6. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ (06 ਸਾਲ)

7. ਯੋਗੇਸ਼ (50 ਸਾਲ)

8. ਵਿਨੋਦ (45 ਸਾਲ)

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ: ਰਘੂਵੀਰ, ਹਰੀਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੂਲਚੰਦ, ਦਿਵਿਆ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਪਾਤਿਰਮ, ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੋਗਾਮੇਡੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਗਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ 1003 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਦਰੇਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਗੋਗਾਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਗੋਗਾਜੀ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਥਾਨ ਗੋਗਾਮੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਵਣ-ਭਾਦਰਪਦ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੋਗਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਗਾਜੀ ਕੀ ਜੈ, ਗੋਗਾਜੀ ਹਾੜੇ, ਦਾਨਾ-ਦਾਨੀ ਲਾਓ ਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Several people died in a collision between a truck and a tractor in Bulandshahr, CM YogI announced a compensation
Several people died in a collision between a truck and a tractor in Bulandshahr
Several people died in a collision between a truck and a tractor in Bulandshahr
Several people died in a collision between a truck and a tractor in Bulandshahr
collision between a truck and a tractor in Bulandshahr
