ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ - SIMHACHALAM TEMPLE TRAGEDY

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ( ANI )

Published : April 30, 2025 at 8:41 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 8:56 AM IST

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਨੋਤਸਵਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। SDRF ਅਤੇ NDRF ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਨੋਤਸਵਮ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੰਘਾਚਲਮ ਦਿਵਯ ਖੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

