ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ 'ਟਰੈਪ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਇਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਟਰੈਪ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

PARTY INVOLVING MINORS BUSTED
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟ੍ਰੈਪ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਟ੍ਰੈਪ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ" ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਇਨਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰਨਗਰ ਐਸਓਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਨੇ "ਟ੍ਰੈਪ ਹਾਊਸ 9 ਐਮਐਮ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਕੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਿਤ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਇਨਾਬਾਦ ਦੇ ਓਕਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ "ਟ੍ਰੈਪ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹1,600 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ₹2,800 ਦੇ ਪਾਸ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਨ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਂਦਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SOT) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

SOT ਨੇ DJ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਨਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਵੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

