ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਐਨਡੀਏ, ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

BIHAR ELECTION 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।

ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) 29 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ

ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਹਰੇਕ 101, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, 15 ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SEAT SHARING IN NDAਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.