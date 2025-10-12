ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਐਨਡੀਏ, ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 12, 2025 at 8:02 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਸੀਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 101-101 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) 29 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 12, 2025
JDU - 101
BJP - 101
LJP(R)- 29
RLM - 06
HAM - 06
एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री @NitishKumar जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से…
"ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਹਰੇਕ 101, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, 15 ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਈ।