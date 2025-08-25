ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9-13 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
'13 ਦਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ'
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 13 ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (FA)-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (SA)-1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SA 1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ'
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਵਣ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੁੱਧਵਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।