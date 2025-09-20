ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
Published : September 20, 2025 at 6:16 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।