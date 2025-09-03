ETV Bharat / bharat

ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? - SARPANCH SUSPENDED

ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30(M) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Sarpanch suspended after birth of third child
ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਛੋਟਾ ਉਦੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ (ETV Bharat)
ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ/ਗੁਜਰਾਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕਵਿਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਠਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਕਵਿਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਪ-ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਉਦੇਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੀ ਕਵਿਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ਭਾਈ ਮਹੇਂਦਰਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਨੇ ਕਵਿਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ।

ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

10 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਜੈਸਿੰਘਭਾਈ ਰਬਾਰੀ ਨੇ ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਤੀਸ਼ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 (ਐਮ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ

ਕਵਿਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਸਰਪੰਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੰਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਠਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਪ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

